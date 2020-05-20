В прошлом году жители Бурятии заработали 298 миллиардов рублей

Большая часть из них ушла на потребительские расходы, копить не получается



В Бурятии, по предварительной оценке, номинальные денежные доходы населения республики в январе-декабре 2019 года сложились в сумме чуть более 298 миллиардов рублей и увеличились по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 4,9 %, сообщил Бурястат.



Реальные располагаемые доходы (доходы за вычетом обязательных платежей и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен) в январе-декабре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составили 99,5 %.



Денежные доходы на душу населения равнялись 25 247 рублей в среднем за месяц и увеличились по сравнению с соответствующим периодом 2018 года на 4,8 %.



Основная часть денежных доходов используется населением республики на потребительские цели. Потребительские расходы населения (расходы на покупку товаров и оплату услуг) составили 259 миллиардов рублей, что выше уровня 2018 года на 6,1 %. При этом на покупку товаров население потратило 69% от полученных денежных доходов, оплату услуг – 16,8 %, на платежи за товары (работы, услуги) с использованием банковских карт за рубежом – 1,1 %.



На оплату обязательных платежей и других взносов (включая деньги, отосланные по переводам) и прочих расходов приходилось 13,1 % денежных доходов населения, прирост сбережений (включая сбережения во вкладах и ценных бумагах, покупку недвижимости, кредиты, покупку скота и птицы и прочих сбережений) составил 0,02 %.



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