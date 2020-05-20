В Бурятии сельчанин погиб в загоревшемся доме

Причиной пожара послужила неосторожность при курении
В Бурятии житель села Курумкан погиб в результате пожара жилого года. Информация о возгорании поступила накануне в 8:19 на пульт пожарной части села, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
На момент прибытия пожарных было загорание внутри дома. В результате пожара огнем повреждена кровать, закопчены стены дома. В ходе разбора места пожара в 08:35 в общей комнате обнаружен погибший. Причиной пожара послужила неосторожность при курении.
В селе Мухоршибирь Мухоршибирского района произошло загорание надворных построек. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны горели сеновал и гараж. В результате пожара огнем полностью уничтожены забор, сеновал, гараж, легковой автомобиль. Причиной пожара послужил поджог.
Всего 19 мая в Бурятии зарегистрировано 12 пожаров, 7 из которых произошли в районах республики.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
На момент прибытия пожарных было загорание внутри дома. В результате пожара огнем повреждена кровать, закопчены стены дома. В ходе разбора места пожара в 08:35 в общей комнате обнаружен погибший. Причиной пожара послужила неосторожность при курении.
В селе Мухоршибирь Мухоршибирского района произошло загорание надворных построек. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны горели сеновал и гараж. В результате пожара огнем полностью уничтожены забор, сеновал, гараж, легковой автомобиль. Причиной пожара послужил поджог.
Всего 19 мая в Бурятии зарегистрировано 12 пожаров, 7 из которых произошли в районах республики.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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