В Бурятии сельчанин погиб в загоревшемся доме

Причиной пожара послужила неосторожность при курении





В Бурятии житель села Курумкан погиб в результате пожара жилого года. Информация о возгорании поступила накануне в 8:19 на пульт пожарной части села, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.



На момент прибытия пожарных было загорание внутри дома. В результате пожара огнем повреждена кровать, закопчены стены дома. В ходе разбора места пожара в 08:35 в общей комнате обнаружен погибший. Причиной пожара послужила неосторожность при курении.



В селе Мухоршибирь Мухоршибирского района произошло загорание надворных построек. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны горели сеновал и гараж. В результате пожара огнем полностью уничтожены забор, сеновал, гараж, легковой автомобиль. Причиной пожара послужил поджог.



Всего 19 мая в Бурятии зарегистрировано 12 пожаров, 7 из которых произошли в районах республики.



Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС

