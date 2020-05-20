Большинство жителей Бурятии тратят на машину до 10 000 рублей в месяц

В Москве, Подмосковье и на севере содержание «ласточки» обходится в два-три раза дороже



Большинство жителей Бурятии – 41% - тратят на содержание личной автомашины от 5 до 10 тысяч рублей в месяц, сообщает результаты своего опроса автомобилистов профильный портал



Еще 24% укладывается в бюджет до 5 тысяч, а для 20% опрошенных содержание «ласточки» обходится в промежутке от 10 до 15 тысяч. От 15 до 20 тысяч на машину ежемесячно тратит 6%, по 20 – 30 тысяч – 5%, вариант «более 30 000» выбрало 4%.



Самые небольшие ежемесячные расходы у жителей Татарстана. До 5 тысяч рублей в месяц здесь тратят 38% жителей. В Якутии и Ямало-Ненецком автономном округе вариант ответа «более 30 000» стал в два раза популярнее, чем в среднем по России. Его выбрали 10% респондентов. Зато в Москве и Московской области чаще, чем по стране, голосовали за «20 000 – 30 000 тысяч в месяц».



«Дром» попросил ответить респондентов, сколько они в месяц тратят на автомобиль, учитывая расходы на бензин (или другой вид топлива), страховку, налог, обслуживание, стоимость запчастей и т.п. Всероссийский опрос проводился с 28 апреля по 7 мая среди пользователей сайта drom.ru, в котором проголосовало 16 897 человек.



Фото: pixabay.com Большинство жителей Бурятии – 41% - тратят на содержание личной автомашины от 5 до 10 тысяч рублей в месяц, сообщает результаты своего опроса автомобилистов профильный портал «Дром» Еще 24% укладывается в бюджет до 5 тысяч, а для 20% опрошенных содержание «ласточки» обходится в промежутке от 10 до 15 тысяч. От 15 до 20 тысяч на машину ежемесячно тратит 6%, по 20 – 30 тысяч – 5%, вариант «более 30 000» выбрало 4%.Самые небольшие ежемесячные расходы у жителей Татарстана. До 5 тысяч рублей в месяц здесь тратят 38% жителей. В Якутии и Ямало-Ненецком автономном округе вариант ответа «более 30 000» стал в два раза популярнее, чем в среднем по России. Его выбрали 10% респондентов. Зато в Москве и Московской области чаще, чем по стране, голосовали за «20 000 – 30 000 тысяч в месяц».«Дром» попросил ответить респондентов, сколько они в месяц тратят на автомобиль, учитывая расходы на бензин (или другой вид топлива), страховку, налог, обслуживание, стоимость запчастей и т.п. Всероссийский опрос проводился с 28 апреля по 7 мая среди пользователей сайта drom.ru, в котором проголосовало 16 897 человек.Фото: pixabay.com