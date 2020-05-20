Мэр Улан-Удэ остался доволен ремонтом трамвайных путей

Пока претензий к подрядчику нет





19 мая мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков совместно с представителями комитетов городского хозяйства, транспорта и МУП «Управление трамвая» проверил качество выполненных ремонтных работ на трамвайных путях по пр. 50-летия Октября.

В рамках капремонта участка от ул. Жуковского до ул. Гагарина подрядчик ООО «СМП-398» уложил 1125 метров трамвайных путей, обустроил два автомобильных переезда и один пешеходный переход. При ремонте применялась алюминотермитная сварка стыков рельсов, которая минимизирует шум от колесных пар и создает более комфортные условия для проезда пассажиров.





Сейчас проводятся работы по комплексному благоустройству территории, прилегающей к отремонтированным трамвайным путям. В частности, силами Городского лесничества и Комбината по благоустройству обновляется «зеленая изгородь». В общей сложности вдоль трамвайных путей будет высажено более 1200 кустов молодой яблони. Пока зеленые насаждения не окрепли, здесь будут установлены временные ограждения, которые также послужат для безопасности велосипедистов и детей. Для того, чтобы дождевая вода в местах откоса с тротуаров не стекала на трамвайные пути и не создавала угрозу их размыва, Игорь Шутенков поручил высадить здесь газон - трава позволит дождю равномерно распределяться по земляному полотну.





Также сейчас решается вопрос о реконструкции существующей трамвайной остановки «Энергосбыт» и обустройству ее в соответствии с требованиями безбарьерной среды - уровень посадочной площадки должен отвечать нормативам. В ходе осмотра Игорь Шутенков дал поручение МУП «Управление трамвая» выполнить указанные работы за счет средств предприятия.





- Этот участок последний раз ремонтировался в 1975 году, почти 45 лет назад. Только за прошедшую зиму здесь произошло шесть сходов вагонов, поэтому пути требовали срочной замены. В начале года мы провели конкурс, определили подрядчика и, начав в апреле, к сегодняшнему дню фактически работы закончили. Работы проводились в ночное время. Для этого на ночь демонтировали провода, чтобы механизмы могли работать, а утром возвращали всё на место. Сейчас идет проверка, пока претензий к подрядчику нет. Я проехал на трамвае и остался доволен. Надеюсь, что и жители нашего города тоже будут довольны, - сказал Игорь Шутенков.-Кроме того, коллеги предложили подумать о наших жителях, потому что здесь пешеходная зона идет вдоль трамвайных путей и поднимается в горку. Поэтому мы приняли решение установить дополнительные скамейки, чтобы и дети, и пожилые люди могли, поднимаясь, спокойно отдохнуть, - сказал мэр.Следующим этапом подрядчики приступят к капитальному ремонту трамвайных путей по ул. Гагарина. Работы планируют начать 20 июня. Всего заменят 1,2 км путей на двух участках. Первый – от пр. 50-летия Октября до ул. Пестеля, в последний раз его капитально ремонтировали в 2004 году. Второй участок – от ул. Добролюбова до ул. Юных Коммунаров, который ремонтировали 26 лет назад. Работы должны завершить до 30 сентября. Планируется, что ремонт на трамвайных путях будет также проводиться ночью, движение трамваев днем будет осуществляться по графику.- Я бы хотел обратиться к жителям улица Гагарина - я их очень понимаю, но придется потерпеть, потому что работы на трамвайных путях будут производиться в ночное время, - сказал Игорь Шутенков. - Хотелось бы также сказать, что сразу вся улица Гагарина будет в этом году капитально отремонтирована, заасфальтирована, плюс восстановлены все тротуары, освещение и, конечно, благоустройство, озеленение. Все торги проведены, подрядчики определены.Общая стоимость ремонта трамвайных путей по пр. 50-летия Октября и по ул. Гагарина составит более 98 млн рублей. Средства выделены в рамках единой дальневосточной субсидии.Фото: мэрия Улан-Удэ