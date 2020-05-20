В Улан-Удэ сносят ветхие здания бывших воинских частей

Всего запланировано разрушить более 15 зданий на станции Дивизионная



В Улан-Удэ военные инженеры приступили к сносу опасных, ветхих зданий и сооружений бывших воинских частей, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



В ходе первого этапа работ с помощью тяжелой инженерной техники, в частности, инженерной машины разграждения (ИМР), войскового крана манипулятора, крана стрелы (КС-45722) разрушено два здания на территории танкового соединения. Второй этап по сносу неиспользуемых строений начнется в конце мая текущего года.



Всего спланировано разрушить более 15 зданий на территории станции Дивизионная, в отдельном танковом соединении ВВО и за его пределами.



Специально для этого сформировано сводное подразделение численностью до 10 человек. Все военнослужащие проходят службу по контракту, обладают высокой квалификацией и необходимым опытом эксплуатации тяжелой инженерной техники. Проделанная работа позволит избавиться от аварийных зданий, являющихся потенциально опасными для военнослужащих и местного населения.



Фото: structure.mil.ru

