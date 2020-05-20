В Бурятии лесники спасли сову

Она попала в бочку, в которую лесозаготовители собирают дождевую воду

В Бурятии сотрудники Селенгинского лесхоза, патрулировавшие тайгу, на одной из лесных тропинок, они увидели бочку, в которую угодила сова. Обычно такие емкости ставят лесозаготовители недалеко от лесосек, чтобы, в случае пожара можно было потушить возгорание дождевой водой. Заглянув внутрь, лесники обнаружили в бочке сову.«Услышали барахтанье какое-то в бочке. Подошли, а там сова сидит вся мокрая. Она намочила крылья, поэтому выбраться сама не смогла» - рассказывает лесовод Анатолий Яньков.Аккуратно достать ослабленную сову, не повредив крылья, было делом непростым, поскольку птица боялась людей.«Мы нашли большую варежку, и аккуратно достали птицу. Все это время она издавала звуки, словно бьёт током» - рассказывает мастер леса Селенгинского лесхоза, Виктория Кондратьева.Удостоверившись, что сова не пострадала, лесники благополучно посадили ее на дерево подальше от емкости с водой. Вечером она улетела.Сотрудники лесной охраны знают лесные тропинки, как свои пять пальцев. Они не только охраняют тайгу, но и помогают лесным жителям, если те оказались в беде. Известны случаи, когда лесники выносили из огня пожаров оленят, птиц и других животных. Однако, лесные звери попадают в беду не только от огненной стихии, но и по неосторожности, как это случилось с совой, рассказали в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства.Фото: РАЛХ