20.05.2020
Двое жителей Улан-Удэ похитили медные детали на 73 тысяч рублей

Двое жителей Улан-Удэ похитили медные детали на 73 тысяч рублей

Украденное воры сдали в пункт приема металлолома

В Улан-Удэ транспортные полицейские раскрыли кражу медесодержащих деталей с территории одного из железнодорожных предприятий города. Двое мужчин украли 156 килограммов деталей, которые затем сдали в пункт приема металлолома.

Правоохранители установили и задержали злоумышленников. Общий ущерб предприятия превысил 73 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.

Фото: pixabay.com
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