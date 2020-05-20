Двое жителей Улан-Удэ похитили медные детали на 73 тысяч рублей

Украденное воры сдали в пункт приема металлолома
В Улан-Удэ транспортные полицейские раскрыли кражу медесодержащих деталей с территории одного из железнодорожных предприятий города. Двое мужчин украли 156 килограммов деталей, которые затем сдали в пункт приема металлолома.
Правоохранители установили и задержали злоумышленников. Общий ущерб предприятия превысил 73 тысячи рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.
Фото: pixabay.com
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