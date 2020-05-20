Число зараженных коронавирусом курсантов в Бурятии выросло до 44

Растет число больных и среди вахтовиков Баунта
Как сообщили сегодня в Роспотребнадзоре Бурятии, число инфицированных коронавирусом курсантов военной академии Санкт-Петербурга, вернувшихся домой на каникулы, выросло до 44. Напомним, ранее среди них был выявлен 31 заболевший.
Также растет число заболевших вахтовиков, работавших в вахтовом поселке ООО «Рудное» в Баунтовском районе. На сегодня коронавирус выявлен у 87 рабочих, ранее их было 67. Напомним, всего в вахтовом поселке проживало более трехсот человек.
Фото: «Номер один»
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