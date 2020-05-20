В Чите будут судить аэрохулигана

Мужчина устроил пьяный дебош на международном рейсе Камрань-Чита



В Забайкалье завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя Читы, который обвиняется в «хулиганстве на воздушном транспорте» (статья 213 УК РФ), сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.



По данным следствия, 18 марта нынешнего года года обвиняемый находился на борту воздушного судна авиакомпании Nord Wind, выполнявшего международный рейс сообщением Камрань-Чита. После употребления алкоголя, приобретенного в магазине duty free аэропорта вылета, мужчина стал раскидывать по салону журналы и другие предметы, находившиеся в спинках кресел самолета, материться и оскорблять пассажиров и бортпроводников, а также угрожать им физической расправой.



В ответ требование по громкой связи требования командира воздушного судна занять свое место в салоне самолета и прекратить противоправное поведение мужчина стал выкрикивать оскорбления уже в адрес пилотов, направился в сторону их кабины, высказывая угрозы в адрес членов экипажа.



Благодаря правомерным и самоотверженным действиям одного из пассажиров мужчина был связан скотчем и зафиксирован в пассажирском кресле. После благополучной посадки воздушного судна в аэропорту Читы дебошир был передан экипажем сотрудникам транспортной полиции для дальнейшего разбирательства.



Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, отметили в управлении.



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