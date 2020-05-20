Медики надеются, что сбежавший из больницы в Улан-Удэ подросток никого не заразит

Анализ на коронавирус у него отрицательный





Как сообщили в Роспотребнадзоре Бурятии, анализ на коронавирус, взятый у сбежавшего из больницы 17-летнего парня , показал отрицательный результат. Найти самого беглеца пока не удалось.

- У него два анализа отрицательные. Но он должен был находиться под наблюдением 14 дней. Только тогда, если у человека нет проявлений заболевания, мы можем гарантировать, что у него нет коронавирусной инфекции. Будем надеяться, что он все-таки здоров и никого не инфицирует, - сообщили в ведомстве.Напомним, несовершеннолетний находился под медицинским наблюдением в обсерваторе, как прибывший в республику из другого региона страны. 17 мая у него появились симптомы ОРВИ и его перевели в инфекционный стационар. Однако из этого лечебного учреждения молодой человек сбежал.Фото: pixabay.com