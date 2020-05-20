В Бурятии кижингинский очаг коронавируса разросся почти до двухсот человек

Большинство из них – жители района
Как сообщили в Роспотребнадзоре Бурятии, число заразившихся коронавирусной инфекцией из кижингинского очага достигло 197 человек. Большая часть инфицированных – 144 – жители этого района.
- Сегодня в этом очаге еще выявляются случае заражения. Речь идет уже о людях из третьего и четвертого круга контактных лиц, - пояснили в ведомстве. – В ближайшее время мы ждем локализации этого очага.
Напомним, из-за вспышки коронавируса весь Кижингинский район сейчас закрыт на карантин. Но есть и хорошие новости: как сообщили в Минздраве, сегодня выписаны первые 12 выздоровевших пациентов из этого очага.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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