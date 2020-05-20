Мэр Улан-Удэ назначил председателя правового комитета

Им стала Светлана Балачук, ранее работавшая в городской администрации

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков подписал распоряжение о назначении на должность председателя правового комитета администрации города Светланы Балачук. Она приступила к своим обязанностям с 20 мая, сообщили в пресс-службе муниципалитета.Основная задача, которую ставит перед новым председателем правового комитета мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, заключается в актуализации нормативных актов мэрии – отмена неактуальных нормативных актов и оптимизация нормативных актов, излишне усложняющих рабочие процедуры.в 1997 году окончила Восточно-Сибирский государственный технологический университет по специальности «инженер-химик-технолог», в 2003 году – Гуманитарный институт ( Москва) по специальности «юриспруденция». С 2003 по 2008 год работала преподавателем юридических дисциплин в высших учебных заведениях Улан-Удэ. С 2008 по 2013 год являлась главным специалистом, начальником отдела по развитию инфраструктуры правового управления администрации Улан-Удэ. С 2013 по 2020 год – руководитель по правовой работе ООО «Байкальские коммунальные системы». Также параллельно последние три года Светлана Балачук занимала должность советника по правовым вопросам в московском представительстве ООО «РКС-Холдинг».Светлана Балачук - специалист в области гражданского и процессуального права, исполнительного производства.Фото: «Номер один» и ulan-ude-info.ru