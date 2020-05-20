В Бурятии сельчанка стала серийной убийцей своих мужчин

Последний сожитель несколько лет назад простил ей первое покушение на свою жизнь



В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летней местной жительницы, обвиняемой в убийстве сожителя, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, пара жила в селе Старый Онохой, 20 января нынешнего года они продали односельчанину автомобиль, а после чего стали отмечать сделку и в течение дня употребляли спиртные напитки. Вечером во время застолья между ними произошла ссора, в ходе которой сожитель перевернул стол и разбил тарелки.



Обвиняемая агрессивно отнеслась к повреждению немногочисленных в их доме кухонных принадлежностей, схватила с пола осколки и стала наносить ими удары по голове мужчины. Затем она взяла со стола нож и нанесла им удар в живот потерпевшего. После этого женщина успокоилась, вместе с раненым сожителем улеглась на диван и вскоре уснула. Через несколько часов, проснувшись от стонов сожителя, обвиняемая вызвала скорую медицинскую помощь.



Однако спасти жизнь потерпевшему не удалось. Вскоре он скончался в больнице от полученных повреждений.



После задержания женщину заключили под стражу, так как следствием в ее действиях усмотрены признаки особо опасного рецидива преступлений. В 2003 году она топором убила бывшего супруга. Затем несколько лет назад при схожих обстоятельствах с ножом напала на сожителя и причинила ему повреждения, опасные для жизни человека. За это также была привлечена к уголовной ответственности. После исправительной колонии она вернулась к сожителю, который простил ее. Но в ходе пьяной ссоры, по версии следствия, все-таки совершила его убийство.



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