В 10 детских садах Улан-Удэ откроются дежурные группы

Попасть в них можно будет только при соблюдении ряда условий





По поручению Республиканского оперативного штаба по коронавирусу Комитет по образованию администрации Улан-Удэ подготовил примерный график открытия дежурных групп в 10 детских садах, с учетом транспортной логистики и мониторинга потребности среди горожан.

С начала режима самоизоляции дежурные группы работают в двух детских садах (№70 «Солнышко» и №51 на Авиазаводе). Таким образом, в столице Бурятии до полного снятия ограничительных мероприятий будут действовать дежурные группы в 12 детсадах.С 25 мая по 1 июня дежурные группы будут поэтапно открыты в следующих детских садах: №3 «Колобок», №1 «Номина», №27 «Сэсэг», №57 «Белочка», №111 «Дашенька», №52 «Ая-Ганга», №41 «Ласточка», №96 «Калинка», №47 «Елочка», №113 «Капитошка».- Мы сейчас открываем не детские сады, мы открываем дежурные группы в детских садах. На сегодняшний день эпидемическая ситуация в республике не стабилизировалась, поэтому обращаюсь к нашим родителям, по возможности оставить ребенка дома. Требование для посещения детского сада – это работающие родители, которые зарегистрированы на сайте «Работающая Бурятия», или имеющие справку с места работы. Она обязательно предоставляется при поступлении в детский сад, - подчеркнула председатель Комитета по образованию администрации Улан-Удэ Татьяна Митрофанова.Также обязательно наличие справки от педиатра, справки об эпидемиологическом окружении.В каждом детском саду будет организован «входной контроль» - термометрия сотрудников, детей, родителей. Обязателен визуальный осмотр отсутствия признаков ОРВИ, проверяется наличие средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), запрещается приводить и забирать ребенка лицам старше 65 лет.- Наши группы должны быть рассредоточены и не пересекаться между собой. Даже прогулки должны быть составлены по графику, дети не должны переходить из помещения в помещение. Наполняемость групп не должна превышать 15 человек, - отметила Татьяна Митрофанова.На сегодняшний день сформированы списки детей и списки работников. Согласно мониторингу, дежурные группы планируют посещать 1200 детей. Минздрав Бурятии определило даты забора тестов, начиная с 18 мая. Детские сады откроются только после обследования сотрудников на коронавирусную инфекцию. После получения результатов, проведения санитарно-профилактических мероприятий в помещениях детского сада дежурные сады будут готовы к приему.Фото: мэрия Улан-Удэ