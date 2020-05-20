Школы Бурятии начинают подготовку к ЕГЭ

Результаты единого экзамена нужны почти 5 тысячам выпускников







Около 4,8 тысячи выпускников школ Бурятии в нынешнем году будут поступать в вузы. Об этом сообщила на заседании Оперативного штаба Галина Фомицкая, первый заместитель министра образования и науки Бурятии.



Этим абитуриентам понадобятся результаты ЕГЭ. И, по информации Рособрнадзора, ЕГЭ в текущем году будут сдавать только те, кому результаты экзамена нужны для поступления в вуз.





«В условиях риска распространения COVID-19 в республике проведение таких экзаменов будет организовано с учетом всех рекомендаций Роспотребнадзора. При входе в пункты проведения ЕГЭ все организаторы и участники пройдут термометрию, аудитории будут предварительно дезинфицироваться. Участники в аудиториях будут рассажены с соблюдением социальной дистанции 1,5 метра», - отметила Галина Фомицкая.



Перед проведением экзаменов пройдут обследование на COVID-19 работники, привлекаемые к проведению ЕГЭ.



«В минздрав Бурятии уже направлены списки лиц для обследования на этот вирус. Их более 3,5 тысячи. Это организаторы, общественные наблюдатели, руководители школ, сопровождающие участников лица, члены предметных комиссий и ряд других сотрудников», - рассказала первый замминистра.



Подготовительная работа к проведению ЕГЭ в республике ведется в соответствии с разработанной дорожной картой. В этом году организовано 57 пунктов проведения экзаменов, 590 аудиторий. Они оснащены видеокамерами, системами подавления сигналов подвижной связи и переносными металлоискателями. Более 2 тысяч человек прошли дистанционное обучение на специализированной учебной платформе, пояснили в минобразовании.



Между тем, сроки сдачи ЕГЭ переносятся с 8 июня на более поздние даты. В настоящее время рассматриваются даты проведения экзаменов с 19 июня, а также в более поздние сроки. Так, проведение самого массового ЕГЭ по русскому языку планируется разделить на два дня, чтобы избежать скопления участников в аудиториях.



Окончательное решение по дням проведения экзаменов будет принято Рособрнадзором с учетом развития эпидемиологической ситуации в стране. ЕГЭ пройдет по единому расписанию для всей страны.



Фото: egov-buryatia.ru/minobr

