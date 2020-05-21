В Улан-Удэ капремонт домов начался с потопа

Для жильцов долгожданный ремонт превратился в стихийное бедствие





Жители одного из домов по проспекту 50-летия Октября несколько дней жили с протекающей крышей. Недавно у них начался капремонт кровли – как раз в тот момент, когда синоптики пообещали ливень и снег.

В редакцию обратилась одна из жительниц дома Анна Сарцева. Женщина говорит, что в их доме начался капитальный ремонт – замена кровли. Однако для части собственников долгожданный ремонт превратился в стихийное бедствие.- Начали разбирать за два-три дня до снега и дождя. Как раз МЧС рассылало сообщения о том, что будет дождь и снег. И, несмотря на уведомление о непогоде, подрядчик разобрал крышу, ничем не укрыл ее для защиты от попадания воды в квартиры верхних этажей. Ночью пошел дождь, снег, нас начало топить. В результате затоплены все квартиры на пятом этаже. Вода лилась так, что мы не знали, что делать. Звонили в «аварийку», в управляющую, но никаких мер там не приняли. Я не знала, что подставлять – тазы, ведра, пакеты для мусора, - описывает потоп в своей квартире Анна Сарцева.В результате потопа у женщины провис натяжной потолок, потеки на стенах, пострадала техника, испортились обои. По словам нашей собеседницы, вода с потолка капает до сих пор, хотя прошло уже несколько дней. Анна Викторовна задается вопросом – кто отремонтирует их квартиры и за чей счет?За разъяснениями мы обратились в Фонд капремонта. Заместитель генерального директора Фонда Алексей Иванов сообщил, что организация в курсе проблемы и меры реагирования уже приняты.- У нас заключен договор на выполнение капремонта крыши со строительной организацией «Финанс-Строй». Отмечу, что выпадение таких сильных осадков в мае нехарактерно для Бурятии. Кровлю демонтировали, и чердачное перекрытие напиталось влагой во время выпадения осадков, произошло подтопление квартир. Подрядчик, к сожалению, не подготовил укрывной материал для кровли на время дождя. Тем не менее фирма полностью должна компенсировать весь ущерб собственникам, нанесенный в ходе производственных работ. «Финанс-Строй» по всем поступившим жалобам отработал уже на следующий день, - сообщили «Номер один» в Фонде капремонта.В управляющей организации «Импост», за ней числится пострадавший дом, говорят, что с собственниками жилья планируется провести встречу, осмотреть квартиры, зафиксировать все повреждения и составить акт осмотра жилья каждого пострадавшего.- Ремонт в квартирах, скорее всего, пройдет после замены кровли. Все это подтверждается актом устранения ущерба, подписанным собственниками. Мы не визируем акт приемки, пока весь ущерб не будет устранен, - подытожили в ФКР.Лариса Ситник, «Номер один»Фото: «Номер один»