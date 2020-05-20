В Бурятии «дочка» Росатома финансирует ремонт муниципальных дорог

Два миллиона рублей помогут привести в порядок 16 улиц в селе Багдарин и поселке Маловский



В Бурятии уранодобывающая «Хиагда» (входит в контур управления уранового холдинга АРМЗ - горнорудный дивизион Росатома) профинансировала ремонт дорог в Баунтовском эвенкийском районе республики, сообщили в пресс-службе предприятия.



На разработку проектно-сметной документации, капитальный ремонт улиц, отсыпку внутрипоселковых дорог, ремонт асфальтового покрытия села Багдарин и поселка Маловский выделено 2 миллиона рублей. На эти средства в 2020 году планируется привести в порядок 16 улиц.



«Это прекрасный подарок к 95-летию района. Сотрудничество с уранодобывающим предприятием ведется постоянно. В прошлом году за счет средств АО «Хиагда» мы сделали ремонт и отсыпку дорог в селе Романовка. Реализуются многие другие проекты», - рассказал руководитель администрации Баунтовского эвенкийского района Николай Ковалев.



Соглашения о социально-экономическом взаимодействии между АО «Хиагда» и администрацией Баунтовского эвенкийского района заключаются ежегодно. Кроме ремонта внутрипоселковых дорог в последние годы за счет средств уранодобывающего предприятия обеспечены мебелью детские сады, приобретены водовозная машина и вездеход для доставки продуктов питания. В 2020 году в рамках соглашения также планируется благоустройство центрального парка села Багдарин, приобретение оборудования для детских игровых площадок, приобретение компьютеров для школы села Романовка.



Фото: «Хиагда»



