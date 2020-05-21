Защитные костюмы от COVID-19 начали выпускать в Улан-Удэ

Предприниматель Татьяна Баранникова получила на них удостоверение Росздравнадзора



Росздравнадзор выдал первое регистрационное удостоверение предпринимателю из Бурятии – Татьяне Баранниковой, которая организовала производство защитных костюмов для работы с пациентами с COVID-19 в Улан-Удэ, сообщила в своем Facebook замруководителя полпредства Бурятии в Москве Юлия Дагданова.



Малый бизнес откликнулся и нашел возможность в короткие сроки создать условия для производства изделий на дому, нанять дополнительный штат сотрудников, закупить дефицитный защитный материал, разработать лекало, техусловия и прочие документы.



Ранее, Бурятии вынуждена была закупать защитные костюмы в Китае или ждать централизованных поставок по линии ДФО. Теперь медицинские учреждения могут заказывать необходимые комплекты защитной одежды для работы с пациентами с COVID-19 прямо в Улан-Удэ. Осталось дело за малым - поддержать предпринимателя и обеспечить заказ на такие остро необходимые сейчас средства защиты для медицинских работников.



Фото: egov-buryatia.ru



