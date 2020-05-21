В Улан-Удэ прокуратура нашла нарушения при строительстве лукодрома

Работники, задействованные на стройке, не были официально оформлены
Прокуратура Бурятии в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией усилила надзор за соблюдением трудового законодательства. Особое внимание уделяется вопросам противодействия неформальной занятости, сообщили в ведомстве.
В ходе проверок выявлены случаи уклонения от заключения с работниками трудовых договоров в организациях торговли, строительства и лесопереработки.
«Например, в деятельности компании, занимающейся строительством регионального центра по стрельбе из лука в Улан-Удэ, вскрыты факты незаконного привлечения к трудовой деятельности. По представлению прокурора района заключено 50 трудовых договоров с работниками», сообщили в прокуратуре.
Всего по результатам надзорных мероприятий в 2020 году заключены трудовые договоры с 311 работниками.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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