В Бурятии чиновники решили сэкономить на инвалиде войны

Ветерану незаконно уменьшили сумму компенсации за коммунальные услуги





Как сообщили в прокуратуре Бурятии, инвалиду Великой Отечественной войны, проживающему в Закаменске, не выплатили компенсацию расходов за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами за январь 2020 года. Кроме того, с июля 2019 года по март 2020 года компенсацию расходов за коммунальные услуги ему начислялась не в полном размере.

Прокурор внес руководителю районного отдела социальной защиты населения представление, по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Ветерану произведены перерасчет и выплата компенсации расходов на оплату коммунальных услуг в размере 6,7 тыс. рублей.Фото: «Номер один»