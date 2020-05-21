В Бурятии на Байкале объявился баклан-альбинос

Эта птица с белым оперением обнаружена впервые за всю историю наблюдений



В Бурятии на границе государственного природного заказника федерального значения «Кабанский» зафиксирована уникальная птица – баклан-альбинос. Большой (или – черный) баклан является коренным видом озера Байкал и его бассейна, но баклан с белым оперением был обнаружен впервые за всю историю наблюдений, сообщили в Байкальском заповеднике, под управлением которого находится заказник.



Название «альбинос» произошло от латинского слова «альбус» (белый). Белая окраска резко отличается от обычной и является следствием недостатка или отсутствия в кожном покрове, перьях красящего пигмента меланина. Ученые утверждают, что такая особенность делает сложной жизнь ее обладателя, но не несет никаких отрицательных последствий для окружающих.



Большой баклан - в основном черного окраса морская птица из рода бакланов. Может достигать 90 сантиметров в длину и трех килограммов в весе. Способны нырять на глубину не более 4 метров и держаться под водой до 40 секунд. Размах крыльев крупного баклана может достигать полутора метров. Мощный клюв желтого цвета с загнутым концом, массивные лапы и подвижная шея помогают баклану с лёгкостью извлекать добычу из воды.



В среднем баклану требуется около 350 граммов пищи в день, а максимально он может съесть до 450-500 граммов рыбы. В основном пищей баклану служат мелкие рыбки: придонные бычки и частиковые виды рыб, в редком случае омуль, например, когда есть скопления этой рыбы в сетях. Баклан может добыть омуля в нерестовый период, когда он идет большими косяками.



В регионе все чаще можно услышать мнение о том, что популяция омуля в Байкале не может восстановиться из-за роста численности природных хищников – нерпы и, в особенности, баклана. Эта птица в свое время была включена в Красную книгу. Сейчас популяция баклана не просто восстановилась, есть точка зрения, что размножившиеся птицы уже оказывают серьезный прессинг на экосистему Байкала. Ареал обитания баклана за последние годы расширился: его встречают не только вокруг Байкала в Баргузинском, Кабанском, Северо-Байкальском и Прибайкальском районе, но и на еравнинских и курумканских озерах. Можно услышать о том, что люди видели птиц даже в Мухоршибирском районе. Местные жители называют баклана «черной чумой» Байкала. Они полагают, что эта птица нарушает экологическое равновесие. Рыбы в Байкале стало значительно меньше.



По официальным данным в последние годы зафиксированы новые колонии Большого баклана в дельтах рек Селенга, Баргузин и Верхняя Ангара. Ученые предполагают, что это последствия долговременной засухи в юго-восточных регионах Забайкалья и на прилегающих территориях Монголии и Китая, в том числе и на Торейских озёрах, где раньше были многочисленные колонии баклана.







«Представления о роли баклана в снижении запасов промысловых рыб значительно завышены, так как размеры сетевого и неводного вылова рыбы в Чивыркуйском и Баргузинском заливах многократно превышали влияние баклана», – рассказывает известный орнитолог, доктор биологических наук Александр Афанасьевич Ананин.



Получить фото баклана-альбиноса пока не удалось.



Фото: baikalzapovednik.ru В Бурятии на границе государственного природного заказника федерального значения «Кабанский» зафиксирована уникальная птица – баклан-альбинос. Большой (или – черный) баклан является коренным видом озера Байкал и его бассейна, но баклан с белым оперением был обнаружен впервые за всю историю наблюдений, сообщили в Байкальском заповеднике, под управлением которого находится заказник.Название «альбинос» произошло от латинского слова «альбус» (белый). Белая окраска резко отличается от обычной и является следствием недостатка или отсутствия в кожном покрове, перьях красящего пигмента меланина. Ученые утверждают, что такая особенность делает сложной жизнь ее обладателя, но не несет никаких отрицательных последствий для окружающих.Большой баклан - в основном черного окраса морская птица из рода бакланов. Может достигать 90 сантиметров в длину и трех килограммов в весе. Способны нырять на глубину не более 4 метров и держаться под водой до 40 секунд. Размах крыльев крупного баклана может достигать полутора метров. Мощный клюв желтого цвета с загнутым концом, массивные лапы и подвижная шея помогают баклану с лёгкостью извлекать добычу из воды.В среднем баклану требуется около 350 граммов пищи в день, а максимально он может съесть до 450-500 граммов рыбы. В основном пищей баклану служат мелкие рыбки: придонные бычки и частиковые виды рыб, в редком случае омуль, например, когда есть скопления этой рыбы в сетях. Баклан может добыть омуля в нерестовый период, когда он идет большими косяками.В регионе все чаще можно услышать мнение о том, что популяция омуля в Байкале не может восстановиться из-за роста численности природных хищников – нерпы и, в особенности, баклана. Эта птица в свое время была включена в Красную книгу. Сейчас популяция баклана не просто восстановилась, есть точка зрения, что размножившиеся птицы уже оказывают серьезный прессинг на экосистему Байкала. Ареал обитания баклана за последние годы расширился: его встречают не только вокруг Байкала в Баргузинском, Кабанском, Северо-Байкальском и Прибайкальском районе, но и на еравнинских и курумканских озерах. Можно услышать о том, что люди видели птиц даже в Мухоршибирском районе. Местные жители называют баклана «черной чумой» Байкала. Они полагают, что эта птица нарушает экологическое равновесие. Рыбы в Байкале стало значительно меньше.По официальным данным в последние годы зафиксированы новые колонии Большого баклана в дельтах рек Селенга, Баргузин и Верхняя Ангара. Ученые предполагают, что это последствия долговременной засухи в юго-восточных регионах Забайкалья и на прилегающих территориях Монголии и Китая, в том числе и на Торейских озёрах, где раньше были многочисленные колонии баклана. Как сообщал «Номер один» , ученые сходятся во мнении, что в первую очередь важно определить численность баклана. Сейчас ,по примерным расчетам, на территории Баргузинского национального парка гнездуется около 10 тысяч птиц, а всего по Бурятии – около 50 тысяч. Для получения точных данных нужно провести мониторинг. По его итогам будут выработаны рекомендации правительству.«Представления о роли баклана в снижении запасов промысловых рыб значительно завышены, так как размеры сетевого и неводного вылова рыбы в Чивыркуйском и Баргузинском заливах многократно превышали влияние баклана», – рассказывает известный орнитолог, доктор биологических наук Александр Афанасьевич Ананин.Получить фото баклана-альбиноса пока не удалось.Фото: baikalzapovednik.ru