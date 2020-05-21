В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 достигло 1090

Вторая волна коронавирусной инфекции может последовать по всему миру после окончания первой, считают в ВОЗ



В Бурятии сегодня общее число случаев заражения COVID-19 достигло 1090. Это на 48 больше, чем было в среду, сообщило республиканское управление Роспотребнадзора. Из них в Улан-Удэ – 643 случая. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 444 человека, умерли шесть человек.



Из 48 новых случаев COVID-19: девять человлек прибыли из других регионов, два человека – из числа вахтовиков, находящихся в обсервации, пять человек связаны с очагом в Кижингинском районе, восемь человек – из очага РКБ им. Н.А.Семашко, три человека – связаны с очагом в Баунтовском районе, остальные – контактные с другими ранее выявленными COVID-19.



Круг контактных лиц составляет 1569 человек, все лабораторно обследованы.



На 21 мая в инфекционных стационарах с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 461 больной, из них 54 ребенка. Состояние детей удовлетворительное.



На амбулаторном лечении находятся 179 больных COVID-19 с легким течением заболевания.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся три тяжелых взрослых пациента с COVID-19. На ИВЛ пациентов нет. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации находятся 13 тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ три пациента, старше 65 лет - двое. В стационаре на ул.Пирогова 30 «а» находится 27 пациентов с COVID-19, в реанимации один человек, на ИВЛ больных нет.



В десяти обсерваторах сегодня находятся 362 человека.



За сутки проведено исследований на коронавирус от 1875 человек, с нарастающим итогом – 73 680. Тест-системы для лабораторного исследования имеются в достаточном количестве.



Отметим, пока специалисты не говорили о том, что пандемия в Бурятии вышла на так называемое «плато». Между тем, вторая волна коронавирусной инфекции может последовать по всему миру после окончания первой. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24», сообщает



«Везде, где прошла первая волна, предупреждаем, что возможна вторая. Важно, чтобы население поняло, что опасность не прошла, риск не прошел», - сказала Вуйнович.



Снимать ограничения, введенные из-за коронавируса, рано, считает специалист. По ее словам, послабления сейчас грозят ростом смертности. Вуйнович отметила, что Россия сразу начала предпринимать различный комплекс мер, что помогло уменьшить уровень смертности, замедлить перенос инфекции и выявить зараженных.



Ранее Мелита Вуйнович в интервью ТАСС заявила, что вторая волна пандемии коронавируса неизбежна, потому что у большинства населения нет от него иммунитета.



Фото: pixabay.com

В Бурятии сегодня общее число случаев заражения COVID-19 достигло 1090. Это на 48 больше, чем было в среду, сообщило республиканское управление Роспотребнадзора. Из них в Улан-Удэ – 643 случая. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 444 человека, умерли шесть человек.Из 48 новых случаев COVID-19: девять человлек прибыли из других регионов, два человека – из числа вахтовиков, находящихся в обсервации, пять человек связаны с очагом в Кижингинском районе, восемь человек – из очага РКБ им. Н.А.Семашко, три человека – связаны с очагом в Баунтовском районе, остальные – контактные с другими ранее выявленными COVID-19.Круг контактных лиц составляет 1569 человек, все лабораторно обследованы.На 21 мая в инфекционных стационарах с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 461 больной, из них 54 ребенка. Состояние детей удовлетворительное.На амбулаторном лечении находятся 179 больных COVID-19 с легким течением заболевания.В отделении реанимации инфекционной больницы находятся три тяжелых взрослых пациента с COVID-19. На ИВЛ пациентов нет. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации находятся 13 тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ три пациента, старше 65 лет - двое. В стационаре на ул.Пирогова 30 «а» находится 27 пациентов с COVID-19, в реанимации один человек, на ИВЛ больных нет.В десяти обсерваторах сегодня находятся 362 человека.За сутки проведено исследований на коронавирус от 1875 человек, с нарастающим итогом – 73 680. Тест-системы для лабораторного исследования имеются в достаточном количестве.Отметим, пока специалисты не говорили о том, что пандемия в Бурятии вышла на так называемое «плато». Между тем, вторая волна коронавирусной инфекции может последовать по всему миру после окончания первой. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24», сообщает ТАСС «Везде, где прошла первая волна, предупреждаем, что возможна вторая. Важно, чтобы население поняло, что опасность не прошла, риск не прошел», - сказала Вуйнович.Снимать ограничения, введенные из-за коронавируса, рано, считает специалист. По ее словам, послабления сейчас грозят ростом смертности. Вуйнович отметила, что Россия сразу начала предпринимать различный комплекс мер, что помогло уменьшить уровень смертности, замедлить перенос инфекции и выявить зараженных.Ранее Мелита Вуйнович в интервью ТАСС заявила, что вторая волна пандемии коронавируса неизбежна, потому что у большинства населения нет от него иммунитета.Фото: pixabay.com