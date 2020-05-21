В Улан-Удэ пункт приема древесины загрязнял воздух без разрешения

В ходе проверки прокуратуры на объекте нашли и массу других нарушений





Прокуратура Бурятии проверила работу пунктов приема и отгрузки древесины в Октябрьском районе Улан-Удэ.

«Один из пунктов приема и отгрузки древесины, имея стационарные источники загрязнения воздуха, не состоял на учете в качестве объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду. На территории пункта отсутствовало оборудованное место для накопления отходов переработки древесины, имелись захламления опилками. Не велся учет образования и передачи отходов. Кроме того, в доступном для обозрения месте не была размещена информация о деятельности предприятия», озвучили список выявленных нарушений в надзорном ведомстве.По итогам проверки должностное лицо пункта приемки древесины привлекли к административной ответственности и оштрафовали.Два других пункта приема и отгрузки древесины несвоевременно вносили изменения в государственную информационную систему о фактическом объеме древесины. Это привело к расхождению данных об отгруженной древесине в информационной системе и отчетах, представленных в Министерство природных ресурсов республики.Руководителям организаций внесено четыре представления, по результатам рассмотрения которых нарушения устранены.Фото: «Номер один»