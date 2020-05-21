В Бурятии приставы вернули предпринимателю ущерб, причиненный кражей

Продавец компьютерной техники похитил в магазине три ноутбука почти на 100 тысяч рублей



В Бурятии судебные приставы взыскали 94 тысячи рублей материального ущерба, причиненного хищением товара хозяину магазина компьютерной техники, сообщили в республиканском управлении ФССП.



Как стало известно, 29-летний житель города Северобайкальск проходил непродолжительную стажировку на должность продавца компьютерной техники. Однако за это время он успел совершить кражу трех ноутбуков, которая выявилась после проведения ревизии товарно-материальных ценностей.



В результате незаконных действий молодой человек оказался на скамье подсудимых. Приговором суда его признали виновным и назначили выплату суммы материального ущерба. Суд, рассмотрев материалы дела, постановил взыскать сумму ущерба, исходя из закупочный стоимости ноутбуков. Исполнительный лист о взыскании материального ущерба в размере 94 тысяч рублей поступил на исполнение к судебным приставам.



В рамках исполнительного производства судебные приставы обратили взыскание на расчетные счета должника в банке. В результате принятых мер принудительного характера решение суда исполнено в полном объеме, взысканные средства перечислены на счет взыскателя.



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