«Горсвет» приобрел новую автовышку

Ее 28-метровая стрела повысит оперативность и уменьшит сроки высотных работ



В Улан-Удэ муниципальный «Горсвет» приобрел новую 28-метровую автовышку на базе российского грузовика «ГАЗон NEXT». Она значительно повысит оперативность и уменьшит сроки выполняемых работ на большой высоте.



Кроме того, новая техника позволит сэкономить бюджетные средства, которые раньше направлялись на аренду подобной вышки для обслуживания архитектурной подсветки зданий, сообщили в МБУ «Горсвет».



С помощью нового автоподъемника сотрудники «Горсвета» уже монтируют и обслуживают архитектурную подсветку, подсветки скульптурных композиций города, воздушные линии электропередач и светильники наружного освещения.



«Безопасная люлька вмещает одного-двух человек или 300 килограммов груза. Автовышка оснащена радиопультом дистанционного управления, что позволяет прямо с люльки управлять «стрелой» и с ювелирной точностью подходить к объектам», – отметили в «Горсвете».



Кроме того, автовышку можно применять и для более низких конструкций, к которым затруднен подъезд. Запаса «стрелы» хватит для того, чтобы подать люльку с рабочими к любому труднодоступному объекту. А небольшие размеры грузовика «ГАЗон NEXT» позволят проехать и произвести работы в стесненных условиях городской застройки.



Добавим, что в автопарке «Горсвета» есть четыре автовышки с рабочей высотой до 18 метров.



Фото: ulan-ude-info.ru

