21.05.2020
«Горсвет» приобрел новую автовышку

«Горсвет» приобрел новую автовышку

Ее 28-метровая стрела повысит оперативность и уменьшит сроки высотных работ

В Улан-Удэ муниципальный «Горсвет» приобрел новую 28-метровую автовышку на базе российского грузовика «ГАЗон NEXT». Она значительно повысит оперативность и уменьшит сроки выполняемых работ на большой высоте.

Кроме того, новая техника позволит сэкономить  бюджетные средства, которые раньше направлялись на аренду подобной вышки для обслуживания архитектурной подсветки зданий, сообщили в МБУ «Горсвет».

С помощью нового автоподъемника сотрудники «Горсвета» уже монтируют и обслуживают архитектурную подсветку, подсветки скульптурных композиций города, воздушные линии электропередач и светильники наружного освещения.

«Безопасная люлька вмещает одного-двух  человек или 300 килограммов груза. Автовышка оснащена радиопультом дистанционного управления, что позволяет прямо с люльки управлять «стрелой» и с ювелирной точностью подходить к объектам», – отметили в «Горсвете».

Кроме того, автовышку можно применять и для более низких конструкций, к которым затруднен подъезд. Запаса «стрелы» хватит для того, чтобы подать люльку с рабочими к любому труднодоступному объекту. А небольшие размеры грузовика «ГАЗон NEXT» позволят проехать и произвести работы в стесненных условиях городской застройки.

Добавим, что в автопарке «Горсвета» есть четыре автовышки с рабочей высотой до 18 метров.

Фото: ulan-ude-info.ru
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