В Улан-Удэ начался ремонт дороги по улице Дальневосточная

Работы завершат до 1 октября





Ремонт дороги по ул. Дальневосточная в Октябрьском в районе вошел в план 2020 года по итогам опросов населения, проводившихся на сайте Минтранса Бурятии и администрации Улан-Удэ. В ходе опросов улица Дальневосточная стала одним из лидеров по количеству голосов жителей.

6 мая дорожные строители приступили к ремонту участка протяженностью 2,8 км.- Необходимо отметить, что улица Дальневосточная, действительно, давно нуждалась в ремонте. Это - одна из магистральных улиц городского значения, связывающая большой жилмассив с центральной частью города. Ранее здесь проводился ямочный ремонт, но покрытие уже не соответствовало нормативным требованиям, а проезжая часть была изношена. После дождей скапливались лужи, поэтому необходимо было решать вопросы по ливневой канализации, - рассказал начальник Управления дорожного строительства администрации Улан-Удэ Андрей Дугаров.Участок отличается наличием насыпей и косогоров, поэтому сейчас строители расширяют проезжую часть, выравнивают дорожное полотно. Также ведется фрезерование проезжей части и уплотнение основания грунта для дальнейшей отсыпки щебнем и укладки выравнивающего и верхнего слоя асфальтобетона. Чтобы предотвратить сползание насыпи грунта, вдоль дороги будут установлены специальные подпорные стенки из фундаментных блоков. Подпорные стенки будут оштукатурены декоративной штукатуркой.На новый асфальт будет нанесена дорожная разметка, установлены дорожные знаки. Также будут предусмотрены мероприятия по отводу ливневых вод. В настоящий момент прорабатывается вопрос по оборудованию остановочных карманов в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения. Кроме того, будет обустроена парковка на территории шаманского центра «Тэнгэри».Всего на ремонт данного участка направлено более 57 млн рублей. Ремонт планируется завершить до 1 октября 2020 года.Фото: мэрия Улан-Удэ