В Бурятии начался прием заявлений на выплаты детям от 3 до 7 лет

В течение нескольких часов более тысячи граждан республики уже подали заявление на портале Госуслуг



Малообеспеченные семьи Бурятии начали оформлять заявление о получении ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. За первые часы работы сервиса заявления уже подал 1081 житель республики. Такую меру поддержки объявил в послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин.



В министерстве социальной защиты населения Бурятии напомнили, что на дополнительные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно имеют право семьи со среднедушевым доходом меньше регионального прожиточного минимума. Пособие назначается на каждого ребенка в семье. Его размер составляет 6032,5 рубля на одного ребенка - это половина «детского» прожиточного минимума в республике.



Выплата пособий начнется с 1 июня 2020 года. По данным ведомства, эта мера социальной поддержки коснется 24 195 детей Бурятии.



Документы принимаются на портале Государственных услуг.



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