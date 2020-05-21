Школы Улан-Удэ продолжают набор первоклассников «по району»

Прием заявлений в первый класс для детей, живущих на «чужой» территории, начнется с 1 июля



В Улан-Удэ идет прием документов от родителей или официальных представителей будущих первоклассников, чьи дети проживают на территории, закрепленной за школой. Списки закрепленных за образовательной организацией районов можно найти в разделе «Образование» на сайте администрации Улан-Удэ, сообщили в ее пресс-службе.



Для зачисления детей в первые классы нужно записаться на прием в школу, закрепленную за местом проживания, а также подготовить и принести с собой необходимые документы: свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство с ним; свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории.



Прием документов ведется с соблюдением мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции – масочный режим, обработка рук, контроль температуры тела.



Прием заявлений в первый класс для детей, не проживающих на закрепленной территории, начнется с 1 июля, уточнили в Комитете по образованию администрации Улан-Удэ.



Фото: ulan-ude-info.ru

