21.05.2020
В Бурятии в рацион солдат-срочников включены фрукты

В Бурятии в рацион солдат-срочников включены фрукты

Это одна из мер профилактики COVID-19, которые реализуются в воинских частях

В соединениях и воинских частях общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, специалисты медицинской службы реализуют  комплекс мер по профилактике распространения вирусных заболеваний среди военнослужащих и гражданского персонала.

Во всех воинских частях созданы необходимые запасы медикаментов, диагностических, профилактических и дезинфицирующих средств, ежедневно проводится двухразовая термометрия -  дважды в день медики измеряют температуру тела военнослужащих.  

Ежедневный рацион питания военнослужащих срочной службы обогащен фруктами. Помимо этого, вход на территорию воинских частей разрешен только при наличии медицинских масок, а личный состав, прибывающий из командировок или отпусков, проходит тщательный медицинский осмотр с возможной самоизоляцией и карантинными мерами.

Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты, совместно со специалистами медицинской службы ежедневно проводят дезинфекцию помещений: контрольно-пропускных пунктов, штабов, казарм и других.

При входе в столовые организована санитарная обработка обуви, кожи рук и лица. При получении пищи дистанция между военнослужащими увеличена до 1,5-2 метров.

Принятые профилактические меры, прогнозирование обстановки и своевременное реагирование на возникающие угрозы позволяют военным медикам максимально снизить риск заболеваемости личного состава, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Фото: structure.mil.ru
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