В Бурятии в рацион солдат-срочников включены фрукты

Это одна из мер профилактики COVID-19, которые реализуются в воинских частях



В соединениях и воинских частях общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, специалисты медицинской службы реализуют комплекс мер по профилактике распространения вирусных заболеваний среди военнослужащих и гражданского персонала.



Во всех воинских частях созданы необходимые запасы медикаментов, диагностических, профилактических и дезинфицирующих средств, ежедневно проводится двухразовая термометрия - дважды в день медики измеряют температуру тела военнослужащих.



Ежедневный рацион питания военнослужащих срочной службы обогащен фруктами. Помимо этого, вход на территорию воинских частей разрешен только при наличии медицинских масок, а личный состав, прибывающий из командировок или отпусков, проходит тщательный медицинский осмотр с возможной самоизоляцией и карантинными мерами.



Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты, совместно со специалистами медицинской службы ежедневно проводят дезинфекцию помещений: контрольно-пропускных пунктов, штабов, казарм и других.



При входе в столовые организована санитарная обработка обуви, кожи рук и лица. При получении пищи дистанция между военнослужащими увеличена до 1,5-2 метров.



Принятые профилактические меры, прогнозирование обстановки и своевременное реагирование на возникающие угрозы позволяют военным медикам максимально снизить риск заболеваемости личного состава, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



Фото: structure.mil.ru

