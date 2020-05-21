В Улан-Удэ водитель «Субару» объехал стоящие на светофоре автомобили по встречной полосе

Нарушение попало на видео





В Улан-Удэ водитель автомобиля «Субару Импреза» попал в объектив камеры ЦАФАП ГИБДД на перекрёстке улиц Ботаническая и Моховая. Он решил объехать стоящие на светофоре машины по полосе встречного движения.

Как сообщили в ГИБДД Бурятии, нарушитель будет привлечен к ответственности по ст. 12.15 ч.5 «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона». Поскольку данное нарушение совершено повторно, к нему применят ч. 5 этой статьи. Она предусматривает штраф в размере 5 тысяч рублей.









Всего с начала года камерами ЦАФАП зафиксировано 653 нарушения, связанные с выездом на полосу встречного движения и ещё 75 фактов повторного нарушения.Выезд на полосу встречного движения в Бурятии фиксируется 17 комплексами ЦАФАП.Фото: ГИБДД Бурятии