В Улан-Удэ водитель «Субару» объехал стоящие на светофоре автомобили по встречной полосе

Посмотреть эту публикацию в Instagram
Из рубрики "Чудаки на дорогах" Водитель автомобиля "Субару Импреза" попал в объектив камеры ЦАФАП ГИБДД на перекрёстке улиц Ботаническая и Моховая, когда решил объехать стоящие на светофоре транспортные средства по полосе встречного движения. Нарушителю направлено постановление по ст. 12.15 ч.5 КРФ об АП в связи с повторностью нарушения, штрафная санкция по которой составляет 5000 рублей. Всего же с начала года камерами ЦАФАП ГИБДД зафиксировано 653 нарушения, связанные с выездом на полосу встречного движения. Ещё 75 фактов повторного нарушения. Выезд на полосу встречного движения в Бурятии фиксируется 17 комплексами ЦАФАП. #гибдд03 #чудакинадорогах #соблюдайтепдд
Всего с начала года камерами ЦАФАП зафиксировано 653 нарушения, связанные с выездом на полосу встречного движения и ещё 75 фактов повторного нарушения.
Выезд на полосу встречного движения в Бурятии фиксируется 17 комплексами ЦАФАП.
Фото: ГИБДД Бурятии
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?