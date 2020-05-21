В Бурятии ОНФ доставляет бесплатные продукты пожилым

Для оказания помощи предоставлено 14 тысяч продуктовых наборов







В Бурятии в рамках акции #МыВместе активисты Общероссийского народного фронта в совместно с волонтерами-медиками и некоммерческими организациями при содействии администраций районов доставляют разовые бесплатные продуктовые наборы пожилым людям старше 65 лет с доходами ниже прожиточного минимума.



Для оказания помощи предоставлено 14 тысяч продуктовых пакетов. Списки получателей формировались по заявкам, ранее поступившим на горячую линию, через приложение «ОНФ. Помощь», а также по спискам некоммерческих организаций и профильных министерств, сообщили в пресс-службе ОНФ.



В настоящее время продуктовую помощь уже получили нуждающиеся пенсионеры в Бичурском и Селенгинском районах, в остальных муниципалитетах работа еще ведется.



«Жителям районов Бурятии передали девять тысяч продуктовых наборов согласно спискам минсоцзащиты. По разным причинам пенсионеры сейчас оказались в трудной финансовой ситуации, и, по возможности, мы стараемся помочь таким людям. В наборы входят самые необходимые продукты общим весом 15 килограммов – крупы, растительное масло, сахар, молоко, чай», – отметила участница акции #МыВместе, эксперт регионального штаба ОНФ в Бурятии Юлия Сухарева.





Напомним, акция #МыВместе проводится во всех регионах страны. Телефон горячей линии работает в круглосуточном режиме: 8 (800) 200-34-11. Волонтеры помогают пожилым и маломобильным людям покупать продукты и лекарства, выносить мусор, оплачивать услуги ЖКХ. Кроме того, они разносят бесплатные продуктовые наборы малообеспеченным гражданам, оказывают психологическую и юридическую помощь по телефону, помогают медикам. Предложить свою помощь или стать волонтером может каждый желающий, позвонив на горячую линию или зарегистрировавшись на сайте мывместе2020.рф.



Фото: onf.ru



