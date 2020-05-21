В Бурятии запущен сайт о поддержке бизнеса в период COVID-19

Центр «Мой бизнес» собрал на портале COVID.MSP03.RU все меры поддержки для предпринимателей республики







Предприниматели Бурятии могут получить ответы и задать вопросы по налогам, кредитам, организации деятельности, доступной федеральной и региональной поддержке бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции, сообщили в правительстве республики.



В разделе «Финансовая поддержка» доступна информация по кредитам коммерческих банков, микрозаймам, субсидиям и др. К примеру, предприниматели смогут узнать о необходимых условиях отсрочки по кредитным платежам, льготному периоду по кредитам и займам, реструктуризации задолженности, специальных программах помощи малого и среднего бизнеса и т.д.



Также на портале доступны разделы: «Налоги, страховые взносы», где содержатся ответы на часто задаваемые вопросы по переносу сроков уплаты налогов, отсрочке, рассрочке уплаты налогов и др. В разделе «Трудовые отношения» можно найти информацию по нерабочим дням, скачать справки для подтверждения и необходимости следования до места работы, условиям занятости и привлечения иностранных работников. Раздел «Имущество, аренда, ЖКХ» даст ответы по вопросам арендных платежей в период ограничительных мероприятий, отсрочки оплаты приобретенного муниципального имущества, оплаты услуг ЖКХ и др.



В разделе «Приостановка деятельности» предприниматели узнают об условиях получения разрешения на работу и деятельности информационного портала «Работающая Бурятия». В разделе «Отраслевые вопросы» содержится информация по перечню непродовольственных товаров первой необходимости, маркировке товаров, договорным отношениям, форс-мажору, лицензированию, строительству, транспорту, туризму, культуре, спорту и другим вопросам.



Для пользователей доступны все «Антикризисные меры центра «Мой Бизнес», меры поддержки клиентов банков, а также часто задаваемые вопросы по госзакупкам. На сайте размещаются и все важные документы, которые принимаются президентом и правительством России, главой Бурятии и республиканским правительством для поддержки и развития бизнеса и населения в стране и регионе в период санитарно-эпидемиологических мероприятий.



Информирование о доступных формах поддержки для малого и среднего бизнеса республики доступна на портале MSP03.RU, COVID.MSP03.RU, по телефону горячей линии 8-800-30-30-123, а также в рамках очной консультации по адресу: г.Улан-Удэ, ул. Смолина, 65 по предварительной записи.



Фото: egov-buryatia.ru



