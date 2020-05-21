В Бурятии дорожники восстановили русло и дамбу реки Иволга

Сделаны расчеты по экологической компенсации, готовится выпуск в реку молоди сазана и хариуса



В Бурятии «Универсальная строительная компания» - подрядчик ремонта участка автодороги Нижняя Иволга-Аэропорт - приняла все необходимые меры по восстановлению русла и дамбы реки Иволга, сообщили в минстрое республики.



Подготовлены расчеты по возмещению экологической компенсации водному ресурсу. Подано заявления в адрес Байкальского филиала «Главрыбвода» на заключение договора по искусственному воспроизводству и выпуску в реку молоди сазана и хариуса.







Напомним, в Иволгинском районе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» капитально ремонтируется участок автодороги Нижняя Иволга-Аэропорт общей протяжённостью 2,65 км, который реализуется с 2019 года и относится к автомобильным дорогам местного значения.



Между Иволгинским районом и подрядной организацией ООО «Универсальная строительная компания» заключен двухгодичный муниципальный контракт на сумму почти 82 миллиона рублей со сроком выполнения работ до 1 октября нынешнего года.



В прошлом году на объекте проведены работы по устройству покрытия из асфальтобетонной смеси и устройству освещения на 1,1 километра. В 2020 году запланировано выполнение оставшихся работ с вводом объекта в эксплуатацию. В рамках капитального ремонта предусмотрено устройство металлической гофрированной трубы через реку Иволга.



В феврале нынешнего года подрядная организация приступила к устройству металлической гофрированной трубы. Была направлена заявка на ее изготовление и поставку, которая произведена только 2 апреля в связи с ограничительными мерами из-за COVID-19. На сегодняшний день до наступления нерестового периода работы по устройству трубы выполнены полностью.



Фото: egov-buryatia.ru/mintrans В Бурятии «Универсальная строительная компания» - подрядчик ремонта участка автодороги Нижняя Иволга-Аэропорт - приняла все необходимые меры по восстановлению русла и дамбы реки Иволга, сообщили в минстрое республики.Подготовлены расчеты по возмещению экологической компенсации водному ресурсу. Подано заявления в адрес Байкальского филиала «Главрыбвода» на заключение договора по искусственному воспроизводству и выпуску в реку молоди сазана и хариуса. Как сообщал «Номер один» , ранее природоохранная прокуратура потребовала от заказчика организовать надлежащий контроль за исполнением контракта. Подрядная организация понуждена к восстановлению природной среды. Дело в том, что при ремонте дороги дороги Нижняя Иволга – Аэропорт подрядчик изменил русло реки - в нарушение проектной документации дорожники оборудовали временную автомобильную переправу через реку Иволга. В результате оказалось изменено русло реки, что угрожало ее загрязнением и негативно влияло на экологический баланс.Напомним, в Иволгинском районе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» капитально ремонтируется участок автодороги Нижняя Иволга-Аэропорт общей протяжённостью 2,65 км, который реализуется с 2019 года и относится к автомобильным дорогам местного значения.Между Иволгинским районом и подрядной организацией ООО «Универсальная строительная компания» заключен двухгодичный муниципальный контракт на сумму почти 82 миллиона рублей со сроком выполнения работ до 1 октября нынешнего года.В прошлом году на объекте проведены работы по устройству покрытия из асфальтобетонной смеси и устройству освещения на 1,1 километра. В 2020 году запланировано выполнение оставшихся работ с вводом объекта в эксплуатацию. В рамках капитального ремонта предусмотрено устройство металлической гофрированной трубы через реку Иволга.В феврале нынешнего года подрядная организация приступила к устройству металлической гофрированной трубы. Была направлена заявка на ее изготовление и поставку, которая произведена только 2 апреля в связи с ограничительными мерами из-за COVID-19. На сегодняшний день до наступления нерестового периода работы по устройству трубы выполнены полностью.Фото: egov-buryatia.ru/mintrans