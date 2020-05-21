Главный сыщик Бурятии получил медаль

Дмитрия Тугаринова отметили за вклад в борьбу с преступностью





Как сообщили в МВД Бурятии, трое сотрудников полиции из числа руководящего состава удостоены государственных наград.

Так, медалью «За отличие в охране общественного порядка» за достигнутые высокие показатели в службе и личный вклад в дело борьбы с преступностью награжден начальник Управления уголовного розыска регионального МВД полковник Дмитрий Тугаринов. Опытный оперативник, Дмитрий Тугаринов посвятил работе в уголовном розыске более 16 лет. Как отметили в МВД, уголовный розыск Бурятии вот уже четвертый год подряд занимает второе место по эффективности работы среди аналогичных подразделений по России.Этой же награды удостоен начальник Отдела МВД России по Селенгинскому району Георгий Бадмаев. В 1996 году он поступил на должность милиционера взвода патрульно-постовой службы милиции при отделе внутренних дел Селенгинского района. Затем работал в других службах райотдела: уголовном розыске, подразделении по делам несовершеннолетних, кадровой службе, в сфере обеспечения общественной безопасности, что позволило сформировать системный взгляд на организацию оперативно-служебной деятельности. В апреле 2019 года в порядке поощрения ему присвоено очередное звание полковника полиции - на одну ступень выше предусмотренного по замещаемой должности.Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за многолетнюю и безупречную службу получила начальник Отдела делопроизводства и режима МВД полковник Ирина Палий. На протяжении семнадцати лет она возглавляет это подразделение, организуя, координируя и контролируя вопросы информационного и документационного обеспечения ведомства, работая с обращениями граждан.Фото: «Номер один»