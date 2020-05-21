В Бурятию поступит 25,2 тысячи респираторов для медиков

Средства защиты поступят от Фонда развития Дальнего Востока



Очередная партия средств защиты - 204 тысячи респираторов - будет распределена по дальневосточным учреждениям здравоохранения в рамках программы помощи, которая реализуется Фондом развития Дальнего Востока и Арктики совместно с крупными российскими компаниями по поручению полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.



В Бурятию направлены 25,2 тысячи респираторов, сообщили в правительстве республики. Также эти средства индивидуальной защиты получили Хабаровский, Забайкальский край, Приморский, Камчатский края, Сахалинская и Амурская области, Якутия и Еврейская автономная область.



«Мы обязаны помогать врачам, чья работа связана с рисками для здоровья и жизнью. Правительство РФ оказывает помощь дальневосточным регионам в борьбе с коронавирусом. Также за счет внебюджетных средств закупаются дополнительные медицинские средства и оборудование. Поставки средств индивидуальной защиты организуются Фондом развития Дальнего Востока и Арктики при участии крупных компаний. Такие поставки позволили повысить уровень обеспеченности дальневосточных медиков средствами индивидуальной защиты и будут продолжены», – отметил Юрий Трутнев.



Всего дальневосточным врачам безвозмездно передаются 289 тысяч защитных комбинезонов, 206 тысяч защитных очков, 408 тысяч респираторов, 200 тысяч пар медицинских перчаток. Кроме того, в Бурятию, Забайкалье, на Камчатку, в Магаданскую область и Еврейскую автономную область перечислены в общем 300 миллионов рублей на закупку оборудования для региональных больниц. В республику из них направлено 90 миллионов рублей.



К реализуемой ФРДВ программе уже присоединились более двадцати организаций: ВЭБ.РФ, Фонд Романа Абрамовича, «Полюс», «Евраз», «Русгидро», СИБУР, «Русская медная компания», Находкинский морской торговый порт, «Колмар», «Русагро», холдинг RFP, Байкальская горная компания, СУЭК, SMNM Veco, Backer Hughes, «Доброфлот» и ряд других компаний.



Фото: egov-buryatia.ru

