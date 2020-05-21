В Улан-Удэ нашли одну из самых дорогих «однушек» в ДФО

Стоимость квартиры превышает 5 млн рублей





Однокомнатные квартиры и студии традиционно выступают в качестве наиболее доступных вариантов на рынке недвижимости. Однако и в этой категории встречаются эксклюзивные варианты, значительно превосходящие по стоимости «одноклассников». Эксперты Циан изучили рынок первичного жилья Дальневосточного федерального округа и составили рейтинг регионов по стоимости самых дорогих «однушек» в новостройках.

Для рейтинга были отобраны квартиры в строящихся домах, а также в жилых комплексах, сданных в эксплуатацию не более пяти лет назад. Рассматривались как варианты с классической однокомнатной компоновкой (кухня + спальня), так и квартиры так называемого «евроформата» или студийной планировки.С большим отрывом от конкурентов первую строчку занял Приморский край. Самая дорогая «однушка» в новостройках этого региона обойдется в 8,15 млн рублей. При этом жилой комплекс «Морион» во Владивостоке, в составе которого предлагается эта квартира площадью 48 кв. м, будет сдан в эксплуатацию еще через год. То есть в перспективе стоимость данного лота может вырасти еще сильнее.На втором месте расположилась Бурятия. Самая дорогая однокомнатная квартира в новом доме в Улан-Удэ обойдется в 5,1 млн рублей. Лот площадью 54 «квадрата» — самый просторный в данном рейтинге — реализуется в составе клубного дома «Арбатский дворик». Сданный в конце 2019 года проект находится в центре Улан-Удэ в шаговом доступе от пешеходной части улицы Ленина.«Бронза» у Республики Саха, максимальный показатель в которой достигает отметки в 4,6 млн рублей. В Якутии за эту сумму можно приобрести просторную «однушку» площадью 50,5 кв. м, которая находится в сданном доме в 203 микрорайоне.Фото: «Номер один»