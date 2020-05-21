Замглавы минвостокразвития назначен земляк главы Бурятии

Василий Нагибин будет курировать в ведомстве социальное направление

На должность заместителя главы минвостокразвития России назначен Василий Николаевич Нагибин. Распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Должность заместителя, курирующего социальное направление, в последнее время была вакантной, сообщили в пресс-службе ведомства.В сферу ответственности Василия Нагибина войдут: реализация социальных проектов, развитие транспортной и энергетической инфраструктуры, программы по демографической политике, развитию человеческого капитала, подготовке кадров. Сейчас на Дальнем Востоке действует целый ряд специальных механизмов и мер социальной поддержки: например, ипотека под 2 %, «демографический пакет», программа «Единая субсидия» и другие.– дальневосточник, родился в Чите. Служил в рядах Советской Армии в городе Завитинск Амурской области. В 1993 году окончил Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности инженер-электрик. Имеет классный чин: действительный государственный советник Российской Федерации третьего класса. Трудовую деятельность начинал с должности инженера-энергетика УПТК «Хабаровскагропромстрой». В свое время работал в дорожной электротехнической лаборатории Дальневосточной железной дороги, главным инженером ФГУП «Энергосбыт и Энергонадзор», заместителем начальника ФГУ «Управление государственного энергетического надзора по Охотскому региону» в городе Хабаровск, заместителем руководителя Дальневосточного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в Хабаровске. В 2010 году перешел работать в аппарат полномочного представителя арезидента РФ в ДФО, где с 2014 года занимал должность главного советника департамента по вопросам экономической и социальной политики.Число заместителей министра утверждено штатным расписанием министерства. У главы минвостокразвития – пять замов. Заместитель по экономическому направлению (Тырцев С.А.), заместитель, курирующий международное и арктическое направление (Крутиков А.В.), заместитель отвечающий за нормотворческую и административную деятельность (Волков П.В.), заместитель по бюджетным вопросам (Цыганов К.А.) и заместитель по социальному направлению (Нагибин В.Н.).Отметим, новый замглавы минвостокразвития - земляк главы Бурятии Алексея Цыденова и учился в одном вузе с ним, правда, раньше. Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта - альма-матер всей семьи Цыденовых, глава Бурятии окончил его в 1998 году. Но это, конечно, к слову. Не более того.Фото: minvr.ru