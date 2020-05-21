В Улан-Удэ выявили массовые нарушения «антиковидных» правил в магазинах

В их числе не соблюдение социальной дистанции и редкая дезинфекция





В Улан-Удэ сотрудники Роспотребнадзора Бурятии проверили работу крупных предприятий продовольственной сети, сельхозрынка «Стимул», а также магазинов по продаже товаров первой необходимости, детских товаров и т.д. Предметом проверки стало соблюдение торговыми точками мер, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Как сообщили в ведомстве, выявлено немало нарушений.Так, в торговых точках своевременно не проводилась влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств, не соблюдалось требование социального дистанцирования (1,5-2 м). Работниками магазина несвоевременно проводилась замена медицинских масок, нарушались правила использования дезинфицирующих средств, что создавало риски распространения инфекции.За выявленные нарушения руководители торговых сетей и индивидуальные предприниматели привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 83 тысячи рублей. Им также выданы предписания по устранению выявленных нарушений.Фото: «Номер один»