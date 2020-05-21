Более 6 тысяч малышей получат путевки в детсады Улан-Удэ

Процесс комплектования групп проходит в автоматическом режиме



В Улан-Удэ 26 мая пройдет очередное плановое комплектование в детские сады города на 2020-2021 учебный год. Путевки получат 6068 детей, что на 1344 человека больше, чем в прошлом году, сообщили в администрации столицы Бурятии.



Специалисты Комитета по образованию Улан-Удэ провели аналитическую работу по заявкам руководителей детских садов, возрастам детей. Набор осуществляется в возрастной категории от 1,5 до 7 лет. В каждом детском саду комплектуются определенные возрастные группы, в зависимости от количества выпускников и наличия свободных мест.



Процесс комплектования проходит в автоматическом режиме, программа учитывает, прежде всего: дату постановки на очередь, возрастную категорию ребенка, желаемую дату зачисления.

Кроме того, программа учитывает 50% детей льготной категории и 50% из общей очереди.



Данные по своему ребенку родители могут просмотреть на портале sad.obr03.ru по номеру свидетельства о рождении.



Фото: ulan-ude-info.ru

