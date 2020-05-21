В Бурятии для контактных по COVID-19 бесплатны лекарства

На эти цели ежемесячно выделяется 1,6 миллиона рублей



Жителям Бурятии бесплатно предоставляют препараты для медикаментозной профилактики коронавирусной инфекции после контакта с заболевшими, сообщили в правительстве республики.



Членам семей больных и другим контактным лицам бесплатно предоставляется одна упаковка препарата с иммуномодулирующим, противовирусным действием. На сегодняшний день круг контактных лиц в республике составляет 1569 человек.



Первая партия из 300 упаковок гриппферона распределена по шести городским поликлиникам, по 50 упаковок передано Мухоршибирской и Хоринской центральным районным больницам, 100 упаковок – Кижингинской центральной районной больнице. Отправка лекарственных препаратов в другие районы будет вестись по мере необходимости.





На эту статью расходов решением Республиканского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией направляется 1,6 миллиона рублей в месяц.



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