21.05.2020
В Бурятии для контактных по COVID-19 бесплатны лекарства

В Бурятии для контактных по COVID-19 бесплатны лекарства

На эти цели ежемесячно выделяется 1,6 миллиона рублей    

Жителям Бурятии бесплатно предоставляют препараты для медикаментозной профилактики коронавирусной инфекции после контакта с заболевшими, сообщили в правительстве республики.

Членам семей больных и другим контактным лицам бесплатно предоставляется одна упаковка препарата с иммуномодулирующим, противовирусным действием. На сегодняшний день круг контактных лиц в республике составляет 1569 человек.

Первая партия из 300 упаковок гриппферона распределена по шести городским поликлиникам, по 50 упаковок передано Мухоршибирской и Хоринской центральным районным больницам, 100 упаковок – Кижингинской центральной районной больнице. Отправка лекарственных препаратов в другие районы будет вестись по мере необходимости.


На эту статью расходов решением Республиканского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией направляется 1,6 миллиона рублей в месяц.

Фото: pixabay.com
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