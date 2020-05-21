Работающим жителям Бурятии старше 65 лет оформят третий больничный

Им нет необходимости куда-либо обращаться для этого и выходить из дома



В связи с продлением по поручению президента России периода карантина для россиян в возрасте от 65 лет и старше, постановлением правительства РФ закреплено их право на оформление листка временной нетрудоспособности на 18 календарных дней: с 12 по 29 мая, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Речь идет о работающих гражданах, кому на 12 мая 2020 года исполнилось не менее 65 лет. В целях минимизации риска заражения их новой коронавирусной инфекцией и недопущения ее распространения работодатель обязан направить реестр сведений о данных работниках в региональное отделение Фонда социального страхования. После того, как уполномоченная медицинская организация оформит работнику больничный, региональное отделение назначит и выплатит пособие по временной нетрудоспособности.



Напомним, ранее в рамках режима нерабочих дней работающим гражданам старше 65 лет также оформлялись больничные с 6 по 19 апреля, с 20 по 30 апреля. И в этот раз гражданам нет необходимости куда-либо обращаться и выходить из дома.



Работодатели обязаны проинформировать работников о том, что информацию о сумме назначенного пособия и других сведениях об электронном листке нетрудоспособности он может получить в личном кабинете получателя социальных услуг на сайте регионального отделения фонда www.r03.fss.ru. На сайте так же размещена памятка для работодателя по заполнению реестра сведений.



По всем вопросам можно обратиться на «горячую линию» по тел. 8(3012)28-78-00.



Фото: egov-buryatia.ru



