Мэрия Улан-Удэ планирует опробовать «бездымный» уголь ⠀

Жителям частного сектора предложат так называемый полукокс, чтобы оценить его на практике







Администрация столицы Бурятии рассматривает возможность модернизации котельной «Юго-Западная» со строительством цеха по производству «бездымного» топлива, так называемого, полукокса, которое будут использовать жители частного сектора.



Об этом сообщил сегодня мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков на заседании межведомственной комиссии по вопросам загрязнения атмосферного воздуха на территории республики под председательством главы Бурятии Алексея Цыденова.⠀В частности, на совещании речь шла о ситуации в Улан-Удэ, когда в периоды отопительных сезонов в городе наблюдается повышенная концентрация вредных веществ в воздухе. Одна из основных причин этого – выброс загрязняющих веществ от котлов и печей частного сектора. ⠀



По предварительным расчетам, для города и городской агломерации понадобится около 220 тысяч тонн «бездымного» угля в год. Но перед этим решено закупить готовую партию экологического угля для того, чтобы проверить его эффективность.⠀



«Рассматриваем вопрос по чистому воздуху в городе Улан-Удэ и на прилегающих территориях, потому что один Улан-Удэ дышит тем воздухом, который отравляет и сам город, и пригородные районы - Иволгинский и Заиграевский. В этом году принято решение взять в Красноярске партию до 10 тысяч тонн такого полукокса для того, чтобы провести уже практические эксперименты в Улан-Удэ, сделать замеры, посмотреть эффективность применения такого топлива», - рассказал Игорь Шутенков.⠀



По его словам, снижение себестоимости бездымного топлива в Улан-Удэ будет происходить за счет вырабатываемого тепла при его производстве, которое будет подаваться в сети по тем же самым тарифам. Также в целях эффективности производства и применения экологического топлива администрация города совместно с природоохранной прокуратурой, депутатами Народного Хурала и горсовета разработает соответствующую нормативно-правовую базу.⠀



«Надо создать рынок такого топлива, чтобы побудить горожан переходить с отравляющих веществ на экологически чистые материалы. Для этого должны быть и условия, и возможности, и необходимость. Один человек может топить экологически чистым топливом, а второй рядышком будет сжигать пластмассу, мазут и так далее, тогда эффекта никакого не будет», - подчеркнул мэр.⠀



В ближайшее время будет проведен необходимый анализ, в ходе которого специалисты посчитают количество печей и котлов в частном секторе, каким видом топлива пользуются его жители и исследуют степень вредного воздействия на окружающую среду. ⠀



Отметим, технология производства бездымного топлива разработана компанией СУЭК. В рамках этой технологии администрация Улан-Удэ предложила изготовить предварительное технико-экономическое обоснование производства (предТЭО) «бездымного» топлива в Улан-Удэ по примеру Тувы, где такое предТЭО находится в начальной стадии исполнения. ⠀



В рамках предТЭО предлагается выполнить тестирование марок углей, добываемых в Бурятии, с целью отработки технологических режимов получения «бездымного» топлива. Кроме того, будут обследованы котельные, на которых возможен запуск производства (Юго-Западная, Загорск, Аэропорт, Заречный). Полученные результаты будут приняты в качестве исходных данных для предпроектных экономических расчетов.



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