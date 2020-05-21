В Бурятии усилена охрана обсерваторов

В них установлены кнопки тревожной сигнализации
Минздрав Бурятии и МВД республики подготовили алгоритм взаимодействия при возникновении инцидентов в обсерваторах. Во всех обсерваторах установлены кнопки тревожной сигнализации, сообщили в минздраве региона.
Группа быстрого реагирования будет прибывать на место по вызову медперсонала. В обсерваторах дополнительно к службам охраны медицинских организаций охрану порядка осуществляют сотрудники МВД.
Это сделано после того, как 18 мая в обсерваторе, развернутом на базе отделения медицинской реабилитации Детской республиканской клинической больницы в поселке Сотниково под Улан-Удэ произошел инцидент с фактами агрессивного поведения лиц, доставленных в обсерватор 16 мая на двухнедельный карантин.
В Бурятию из Китая прибыли 10 человек, из них 8 человек – это жители Бурятии, один житель КНР с видом на жительство и одна китаянка. Участником инцидента стал гражданин Китая. После завершения изоляции для него будет определена мера ответственности в рамках законодательства. Как сообщал «Номер один», в отношении иностранца, причастного к нападению на медсестер в обсерваторе в селе Сотниково, возбуждено возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).
Напомним, это уже не первый дебош в обсерваторе в Бурятии. Так, 7 мая в Прибайкальском районе при водворении в обсерватор группы вахтовиков пьяный 44-летний житель Курумканского района вел себя агрессивно, выражался нецензурной бранью и толкнул медсестру.
Согласно правилам пребывания в обсерваторах, гражданам необходимо находиться в своей комнате, не ходить по коридору, также запрещается принимать передачи от родственников в связи с условиями карантина. Условия размещения в обсерваторе – удовлетворительные. Предоставляется четырехразовое питание, у каждого пациента – отдельный номер с санузлом и душем. Размещение в обсерваторах оплачивается за счет республиканского бюджета, стоимость на одного человека в сутки составляет – 2305 рублей.
Министерство здравоохранения Бурятия призывает всех находящихся в обсерваторах - соблюдать режим и нормы поведения. В десяти обсерваторах республики сегодня находится 362 человека.
Фото: pixabay.com
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