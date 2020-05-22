Бурятию ждет еще одна волна эвакуации монгольских студентов из России

Посольство Монголии в РФ сообщает о 1000 человек, пожелавших вернуться на родину









По состоянию на 20 мая около 1000 граждан Монголии обратились с просьбой об эвакуации.



На специальный рейс зарегистрируют около 170 человек и посольство работает над составлением списка граждан для предоставления Государственной чрезвычайной комиссии. В первую очередь, эвакуируют студентов, которые жалуются на то, что в университетах и общежитиях ситуация с гигиеной и распространением инфекции ухудшается. Во-вторых, студентов, которые учатся одни или вдвоем в городе и ранее обращались за эвакуацией. В-третьих, детей дошкольного возраста, беременных женщин, больных и т.д.



Посольство Монголии в России подчеркнуло, что эвакуация будет продолжаться поэтапно, сообщает



Таким образом, судя по этой информации, большая часть запланированной эвакуации граждан Монголии на родину пройдет через Бурятию, которая уже помогла вернуться домой 126 монгольским студентам из Москвы.



В столицу Бурятии студентов доставили внутренним спецрейсом авиакомпании SmartAvia 11 апреля. Далее учащихся столичных вузов в международном аэропорту Улан-Удэ «Байкал» встречали автобусы и машины сопровождения, выделенные министерствами культуры, спорта и молодежной политики и туризма Бурятии. На этих автобусах студенты добрались до Кяхты и через международный автомобильный пункт пропуска «Кяхта» перешли границу. Правительство Бурятии оказало содействие в транзите студентов по просьбе Генерального консульства Монголии в Улан-Удэ. Несмотря на то, что тест на наличие коронавируса уже на родине выявил у 13 прибывших монгольских студентов из России COVID-19,



Руководители монгольских ассоциаций выпускников российских учебных заведений в режиме видеоконференции



Позже стало известно, что



Фото: egov-buryatia.ru/minturizm Монголия намерена организовать специальный рейс по маршруту Москва-Улан-Батор 25 мая для эвакуации монгольских граждан и студентов из городов европейской части России. А также - провести через пограничный пропускной пункт Кяхта-Алтан-Булаг частичную эвакуацию 26 и 27 мая из городов вдоль Уральского хребта и Западной Сибири. Об этом сообщило посольство Монголии в РФ.По состоянию на 20 мая около 1000 граждан Монголии обратились с просьбой об эвакуации.На специальный рейс зарегистрируют около 170 человек и посольство работает над составлением списка граждан для предоставления Государственной чрезвычайной комиссии. В первую очередь, эвакуируют студентов, которые жалуются на то, что в университетах и общежитиях ситуация с гигиеной и распространением инфекции ухудшается. Во-вторых, студентов, которые учатся одни или вдвоем в городе и ранее обращались за эвакуацией. В-третьих, детей дошкольного возраста, беременных женщин, больных и т.д.Посольство Монголии в России подчеркнуло, что эвакуация будет продолжаться поэтапно, сообщает МОНЦАМЭ Таким образом, судя по этой информации, большая часть запланированной эвакуации граждан Монголии на родину пройдет через Бурятию, которая уже помогла вернуться домой 126 монгольским студентам из Москвы. Их путь пролегал через Улан-Удэ В столицу Бурятии студентов доставили внутренним спецрейсом авиакомпании SmartAvia 11 апреля. Далее учащихся столичных вузов в международном аэропорту Улан-Удэ «Байкал» встречали автобусы и машины сопровождения, выделенные министерствами культуры, спорта и молодежной политики и туризма Бурятии. На этих автобусах студенты добрались до Кяхты и через международный автомобильный пункт пропуска «Кяхта» перешли границу. Правительство Бурятии оказало содействие в транзите студентов по просьбе Генерального консульства Монголии в Улан-Удэ. Несмотря на то, что тест на наличие коронавируса уже на родине выявил у 13 прибывших монгольских студентов из России COVID-19, в Бурятии не возникло очага заражения , так как принимались серьезные меры безопасности.Руководители монгольских ассоциаций выпускников российских учебных заведений в режиме видеоконференции поблагодарили правительство Бурятии за содействие в доставке монгольских студентов на границу России и Монголии. Вице-президент Монгольской ассоциации выпускников российских (советских) учебных заведений Доржпалам Цогзолмаа сообщила, что Монголия передает в дар Бурятии партию медицинских масок.Позже стало известно, что Монголия направит в Россию мясо и мясопродукты на общую сумму 1 миллион долларов в качестве гуманитарной помощи в борьбе с коронавирусом. мясо и мясопродукты будут поставлены в Иркутскую область и в Бурятию.Фото: egov-buryatia.ru/minturizm