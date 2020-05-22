Новые очистные Улан-Удэ вновь попали в поле зрения прокуратуры

Сомнительный проект строительства сооружений мог обойтись бюджету почти в 70 миллионов рублей



Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура предотвратила заключение контракта на разработку незаконного проекта строительства правобережных очистных сооружений Улан-Удэ, сообщили в надзорном органе. Это позволило не допустить разработку фактически непригодного проекта, цена которого составляла более 69 миллионов рублей.



Проверкой установлено, что в конкурсной документации содержались требования о доведении качества очистки сточных вод до уже неактуальных нормативных показателей. Кроме того, вскрыт коррупциогенный фактор, угрожающий нарушением принципов прозрачности закупок и свободной конкуренции.



В итоге Комитет городского хозяйства Улан-Удэ отменил конкурс на разработку проектной документации строительства правобережных очистных сооружений города. Сейчас объявлен новый конкурс, отмеченные прокуратурой недостатки устранены, отметили в ней.







Фото: egov-buryatia.ru Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура предотвратила заключение контракта на разработку незаконного проекта строительства правобережных очистных сооружений Улан-Удэ, сообщили в надзорном органе. Это позволило не допустить разработку фактически непригодного проекта, цена которого составляла более 69 миллионов рублей.Проверкой установлено, что в конкурсной документации содержались требования о доведении качества очистки сточных вод до уже неактуальных нормативных показателей. Кроме того, вскрыт коррупциогенный фактор, угрожающий нарушением принципов прозрачности закупок и свободной конкуренции.В итоге Комитет городского хозяйства Улан-Удэ отменил конкурс на разработку проектной документации строительства правобережных очистных сооружений города. Сейчас объявлен новый конкурс, отмеченные прокуратурой недостатки устранены, отметили в ней. Как рассказывал «Номер один» , печальная эпопея со строительством новых очистных сооружений в Улан-Удэ тянется с 2014 года.Фото: egov-buryatia.ru