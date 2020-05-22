В Бурятии село не подготовилось к лесным пожарам

Лес возле населенного пункта не очистили от горючих материалов



Прокуратура Бурятии нашла нарушения законодательства в сфере охраны лесов от пожаров в работе администрации сельского поселения «Ноехонское».



«В одном из населенных пунктов поселения не обеспечено надлежащее содержание пожарного автомобиля в боксе, за техникой не закреплен водитель, прошедший специальную подготовку. Территория, прилегающая к лесу, не очищена от сухой травянистой растительности, порубочных остатков и других горючих материалов», сообщили в надзорном ведомстве.



Главе муниципального образования получил прокурорское представление и сейчас принимает меры по устранению нарушений.



Фото: «Номер один»