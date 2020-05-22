Попытки минобразования сделать россиян малограмотными провалились

Жители страны предпочитают ориентироваться на словари, а не на дурацкие приказы чиновников



Спустя 11 лет после вступления в силу приказа мМинобрнауки, утвердившего словари русского языка с некоторыми непривычными многим нормами произношения, для большинства россиян кофе остается мужского рода, а подписывают по-прежнему договОр, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения.



Ко Дню славянской письменности и культуры (34 мая)



Абсолютное большинство наших соотечественников называют людей, вступающих в супружескую жизнь, «брачующимися» (83%), а не «брачащимися» (7%). Каждый десятый использует и тот, и другой вариант произношения. Напомним, что форма «брачащиеся» зафиксирована в официальных словарях русского языка, вошедших в перечень, утвержденный минобрнауки в 2009 году.



Две трети россиян ставят подпись на «договОре» (66%, плюс 8%), а треть — подписывают «дОговор» (31%) (последний вариант словари допускают как разговорный). Кое-кто, возможно, делает это «по средАм» (26%, плюс 4%), но большинство, говоря о третьем дне в неделе, используют ударение «по срЕдам» — 72% (можно и так и так).



Некоторые продукты питания россияне также называют по-разному. Говоря о свекле, россияне чаще употребляют вариант с ударением на последний слог: «свеклА» - 53%, «свЁкла» - 44% (в словарях — только свёкла). Ситуация с творогом обратная: говорят «твОрог» 57% россиян, «творОг» - 39% (допускаются оба варианта).



Также на первый слог ставят ударение в слове «срЕдства» две трети россиян (65%) (именно так рекомендуют словари), на последний слог - «средствА» - 29%. В вопросе «Кто звонит?» большинство сделают ударение на последний слог «звонИт» (74%) (нормативный вариант), хотя каждый четвертый скажет «звОнит» - 24%.



Практически полярная ситуация наблюдается в вопросе одежды: на себя её наденут 50% россиян (верно: надеть что-нибудь), а оденут сами себя - 47% (верно: одеть кого-нибудь).



Две трети россиян считают, что нормой современного русского языка должно считаться то, что предписывают словари и языковеды (63%), за 11 лет их доля увеличилась на 4%. Этого мнения чаще придерживаются жители крупных городов: столиц (69%), городов-миллионников (68%), с населением 500-950 тысяч жителей (68%). А также женщины (67%), молодые люди 18-24 лет (67%) и среднего возраста 35-44 лет (71%).



Каждый четвертый считает, что норма — это то, как говорит большинство жителей страны (27%). Чаще так считают жители небольших городов с населением менее 100 тысяч жителей (30%) и сёл (31%), а также россияне старше 60 лет (31%).



День славянской письменности и культуры отмечается во всех славянских странах ежегодно 24 мая. Истоки этого праздника неразрывно связаны с чествованием Святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия - просветителей славян, создателей славянской азбуки.



Фото: кадр из м/ф «В стране невыученных уроков/скриншот



https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=10285 Спустя 11 лет после вступления в силу приказа мМинобрнауки, утвердившего словари русского языка с некоторыми непривычными многим нормами произношения, для большинства россиян кофе остается мужского рода, а подписывают по-прежнему договОр, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения.Ко Дню славянской письменности и культуры (34 мая) ВЦИОМ провел опрос среди россиян о произношении сложных слов. Так, по результатам опроса, большинство россиян говорят о кофе в мужском роде - «вкусный кофе» (73%). Эта доля выросла с 63% в 2009 году «Вкусное кофе» предпочитают 22% опрошенных (этот вариант в словарях значится как разговорный).Абсолютное большинство наших соотечественников называют людей, вступающих в супружескую жизнь, «брачующимися» (83%), а не «брачащимися» (7%). Каждый десятый использует и тот, и другой вариант произношения. Напомним, что форма «брачащиеся» зафиксирована в официальных словарях русского языка, вошедших в перечень, утвержденный минобрнауки в 2009 году.Две трети россиян ставят подпись на «договОре» (66%, плюс 8%), а треть — подписывают «дОговор» (31%) (последний вариант словари допускают как разговорный). Кое-кто, возможно, делает это «по средАм» (26%, плюс 4%), но большинство, говоря о третьем дне в неделе, используют ударение «по срЕдам» — 72% (можно и так и так).Некоторые продукты питания россияне также называют по-разному. Говоря о свекле, россияне чаще употребляют вариант с ударением на последний слог: «свеклА» - 53%, «свЁкла» - 44% (в словарях — только свёкла). Ситуация с творогом обратная: говорят «твОрог» 57% россиян, «творОг» - 39% (допускаются оба варианта).Также на первый слог ставят ударение в слове «срЕдства» две трети россиян (65%) (именно так рекомендуют словари), на последний слог - «средствА» - 29%. В вопросе «Кто звонит?» большинство сделают ударение на последний слог «звонИт» (74%) (нормативный вариант), хотя каждый четвертый скажет «звОнит» - 24%.Практически полярная ситуация наблюдается в вопросе одежды: на себя её наденут 50% россиян (верно: надеть что-нибудь), а оденут сами себя - 47% (верно: одеть кого-нибудь).Две трети россиян считают, что нормой современного русского языка должно считаться то, что предписывают словари и языковеды (63%), за 11 лет их доля увеличилась на 4%. Этого мнения чаще придерживаются жители крупных городов: столиц (69%), городов-миллионников (68%), с населением 500-950 тысяч жителей (68%). А также женщины (67%), молодые люди 18-24 лет (67%) и среднего возраста 35-44 лет (71%).Каждый четвертый считает, что норма — это то, как говорит большинство жителей страны (27%). Чаще так считают жители небольших городов с населением менее 100 тысяч жителей (30%) и сёл (31%), а также россияне старше 60 лет (31%).Фото: кадр из м/ф «В стране невыученных уроков/скриншот