В Бурятии оштрафовали пользователя охотничьих угодий

Он не выполнил взятые на себя обязательства





В Закаменском районе прокуратура Бурятии выявила нарушения в работе охотопользователя, который заключил охотхозяйственное соглашение с Республиканским агентством лесного хозяйства сроком на 49 лет.

«В нарушение соглашения пользователь охотугодий ненадлежащим образом осуществляет внутрихозяйственное охотустройство. Не в полном объеме проведены мероприятия по защите охотничьих ресурсов от болезней, биотехнические мероприятия, посадка кормовых культур. На территории охотничьего угодья отсутствует производственный контроль», сообщили в надзорном ведомстве.За допущенные нарушения охотопользователь привлечен к административной ответственности и оштрафован на 2,5 тысячи рублей. Также пользователю охотугодий внесено представление, исполнение которого находится на контроле прокуратуры.Фото: pixabay.com