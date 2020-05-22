Омбудсмен Бурятии защитила права рабочих из республики в Приморье

Компания «Стройтрансгаз-Восток» задерживала им зарплату, которая сейчас выплачена полностью



Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова с 11 марта контролирует ситуацию с нарушением трудовых прав рабочих из республики в ООО «Стройтрансгаз-Восток» на острове Русский, где строитстся музейно-театральный комплекс.



Напомним, 11 марта работники предприятия вышли на улицы Владивостока на стихийный митинг с требованиями выплатить недоплаченную заработную плату.



Омбудсмен направила запросы в прокуратуру Приморского края и Следственное управление Следственного управления СКР по Приморскому краю о проведении проверки по доводам работников. Выяснилось, что в марте в «Стройтрансгаз-Восток» работали 633 работника из Бурятии, в апреле – 523, по состоянию на май число работающих в организации жителей республики составляло 501. Всего в организации трудились более полутора тысяч человек.



По результатам прокурорской проверки выявлена задолженность по заработной плате в общем размере 97,8 миллиона рублей перед 1 760 работниками организации за март.



Прокуратура Фрунзенского района Владивостока в адрес генерального директора ООО «Стройтрансгаз-Восток» внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено - 17 апреля задолженность погашена в полном объеме. Помимо этого, работникам выплачена компенсация за несвоевременную выплату заработной платы за март в общем сумме 274 тысячи рублей.



Генеральный директор компании привлечен к административной ответственности за неполную выплату в установленный срок заработной платы работникам (статья 5.27 КоАП РФ). Кроме того, прокуратура района приняла меры реагирования в связи с выявленными нарушения санитарных норм и правил при организации питания работников на территории стройки, нарушениями в сфере охраны труда. В частности, с неполной выдачей средств индивидуальной защиты.



Омбудсмен Бурятии выразила благодарность прокуратуре Приморского края и прокуратуре Фрунзенского района Владивостока за принятие исчерпывающих мер для восстановления трудовых прав граждан.



Фото: stroytransgaz.ru

