В Бурятии проходят «компенсационные» посадки леса

Лесовосстановление планируется провести на площади почти 700 гектаров

В Заиграевском, Тарбагатайском и Бичурском районах Бурятии проводят компенсационное лесовосстановление. Об этом сообщил сегодня заместитель руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Грязнов на встрече с представителями СМИ.«В прошлом году были внесены изменения в лесное законодательство, обязывающее лесопользователей осуществлять посадку леса на площади, равной вырубленной. На сегодня четыре предприятия выполнили работы по посадке леса на площади 73 гектара. Остальные лесопользователи планируют выполнение работ осенью», - рассказал Сергей Грязнов.Принцип «сколько вырубил – столько и посадил» был определен президентом России как путь к решению проблемы сохранения природы. «В случае реализации тех или иных промышленных и инфраструктурных проектов, и если это связано с вырубкой лесов, необходимо осуществить так называемую высадку лесов. То есть, столько нужно высадить деревьев, сколько было срублено в ходе реализации промышленного или инфраструктурного проекта», – сказал Владимир Путин.Сеянцы должны быть не только посажены, за ними нужен уход, который доверяют только профессионалам. «Между горнодобывающей компанией и лесхозом заключен договор на лесовосстановительные работы. В прошлом году было вырублено почти 7 гектаров тайги, теперь на такой же площади производятся посадки. За сеянцами сосны будет налажен специальный уход, чтобы в дальнейшем они хорошо развивались и росли» - говорит Владимир Бакиров, руководитель Заудинского лесхоза.Всего в Бурятии в этом году планируется провести компенсационное лесовосстановление на площади почти 700 гектаров.Фото: РАЛХ